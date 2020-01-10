В России рекордно снизилась цена на популярный iPhone 7

В Российской Федерации произошел рекордный спад цен на один из самых популярных «яблочных» смартфонов — iPhone 7. Теперь модель с 32 гб памяти оценивается в 23 тысячи рублей.

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, за три года на рынке смартфон Apple подешевел в несколько раз. Стартовая цена в России на его презентации в 2016 году составляла 57 тысяч рублей.

Седьмой iPhone со 128 гигабайтами памяти также упал в цене — теперь он стоит от 29,7 тысяч рублей. Подешевел и более современный iPhone 8 — в России его можно приобрести за сумму от 31,7 тысяч.

iPhone 7 оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, процессором Apple A10, а также одинарной камерой. ОТказ от разъема для наушников позволил гаджету приобрести защиту от воды. В 2017 году он был самым продаваемым смартфоном в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud.