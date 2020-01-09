Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud

Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud
Джейн Хорват рассказала об этом во время выступления на инновационной выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Фото: pixabay.com

Компания Apple раскрыла секрет: оказалось, что все фотографии владельцев «яблочных» девайсов, загружаемые в хранилище iCloud, сканируются системой.

По словам представителя Apple, Джейн Хорват, занимающей пост главы по вопросам конфиденциальности, это необходимые меры безопасности. Таким образом компания борется распространением детской порнографии, а также предотвращает возможные случаи детского насилия.

Программа, обрабатывающая все фотоснимки, предположительно, является разработкой Microsoft и называется PhotoDNA. Аналогичную технологию используют Facebook и Twitter.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продажу поступил компьютер от Apple, самый дорогой в линейке гаджетов компании. На российском рынке цена на новый персональный Mac в самой простой сборке стартует от 450 тысяч рублей.

apple iCloud безопасность сканирование слежка технологии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пилота осудили за незаконную организацию прыжков с парашютом
Клещи могут быть опасны и в зимнее время
Премьер-министр Канады предполагает, что украинский самолет сбила ракета Ирана
Forbes рассказал о двух новых долларовых миллиардерах из России
Apple призналась, что cканирует все фотографии, загружаемые в iCloud
Переименование Советских улиц в Рождественские приостановили
На Самбурскую обрушилась критика после того, как актриса назвала ...
Поклонники высмеяли фото Волочковой топлес