Apple начал продажу Mac Pro за полмиллиона рублей

Apple начал продажу Mac Pro за полмиллиона рублей
Продажи стартовали сегодня, 10 декабря. Фото: pixabay.com

Компания объявила о запуске продаж нового высококлассного компьютера Mac Pro. Цена на него стартует от шести тысяч долларов.

Стоимость новой модели персонального компьютера от Apple в России начинается от 450 тысяч рублей. Отметим, что максимальная конфигурация в Америке обойдется в 53 тысячи долларов. В РФ верхняя планка цены нового компьютера пока неизвестна.

Кроме того, в продажу поступил новый монитор Apple с дисплеем Retina и разрешением 6k. Обычный вариант российскому покупателю будет стоить 380 тысяч рублей, а более усовершенствованная версия с антибликовой нанотекстурой стекла — 450 тысяч.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 января 2020 года на моделях смартфонов с устаревшей операционной системой перестанет работать Whats App. Пострадают также владельцы Windows Phone.

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