Эксперт рассказал, кого затронет прекращение работы WhatsApp

Эксперт рассказал, кто пострадает от прекращения работы мессенджера WhatsApp.

По словам руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова речь идет о версиях Android и iOS, который сейчас осталось совсем немного.

«Android 2.3 вышла почти девять лет назад, и на сегодняшний день на ней работает около 0,2% устройств, большая часть из которых — не абонентские смартфоны. Что же касается iOS 8, то это версия-«погодка» iPhone 4, также много лет назад снятого с производства и продаж», — отметил эксперт, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что в предстоящем году WhatsApp перестанет работать на Windows Phone, а также прекратит поддержку Android до версий 2.3.7 и iPhone. Последним днем, когда приложением можно будет воспользоваться определенным пользователям, станет 31 декабря этого года. С 1 января мессенджер перестанет работать на Windows Phone, а с февраля — на смартфонах с устаревшими операционными системами. Как сообщает Daily Mail, соответствующее решение было принято в связи с отсутствием возможности предоставления необходимых расширений возможностей приложения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что , в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб.