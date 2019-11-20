Дуров призвал удалить WhatsApp из-за проблем с безопасностью

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp из-за проблем с безопасностью и конфиденциальностью данных пользователей.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», — написал Дуров в своем англоязычном Telegram-канале.

Он отметил, что WhatsApp не защищает сообщения и добавил, что это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношение к мессенджеру.

Он призвал пользователей удалить WhatsApp со своего телефона.

Напомним, в мае Дуров сообщил, что новость об уязвимости WhatsApp с голосовыми сообщениями не удивила его, так как у мессенджера имеется множество уязвимостей, к тому же он не защищен от хакерских атак. По мнению Дурова, WhatsApp вместе с его материнской компанией Facebook намеренно оставляют уязвимости в приложении в связи с требованиями американских спецслужб. Также основатель Telegram отметил, что его мессенджер за шесть лет работы не раскрыл ни одного байта информации в интересах третьих лиц, в то время как Facebook и WhatsApp делают это почти со всеми, кто работает на правительство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти США добились разрешения по приостановке ICO Telegram Павла Дурова. В рамках первичного размещения активов, номинированных в криптовалютах, компания Дурова уже собрала $1,7 млрд.