Гретцки оценил снайперские качества Овечкина

Гретцки оценил снайперские качества Овечкина
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

Лучший бомбардир и снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Мы все видим, как он открывается на своем месте. Все знают, что шайба будет там. Так и происходит. А он не промахивается. Бекстрём знает, что он создает моменты, а Овечкин забивает», — приводит его слова пресс-служба НХЛ.

Накануне капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги.

Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее Овечкин оформил хет-трик в матче против «Айлендерс» (6:4). Этот хет-трик стал для нападающего «Вашингтона» 26-м за карьеру НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает восьмое место в истории лиги. По количеству хет-триков в НХЛ российский хоккеист догнал Мориса Ришара, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге. Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку лидеров замыкает Майк Босси (39).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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Гретцки оценил снайперские качества Овечкина
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