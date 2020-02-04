Коронавирусный ажиотаж привел к резкому подорожанию медицинских масок в Петербурге

В ближайшее время УФАС проведет проверку цен на индивидуальные средства защиты. Фото: pixabay.com

В ближайшее время УФАС проведет проверку цен на индивидуальные средства защиты. Фото: pixabay.com

Из-за вспышки неизвестной коронавирусной инфекции, начавшей в Китае, а затем распространившейся по всему миру, в России значительно подорожали медицинские маски. Не стал исключением и Санкт-Петербург.

В течение последних двух недель, с 15 января 2020 года, в среднем по городу стоимость упаковки медицинских масок выросла на 34% и достигла 71 рубля. Вероятно, резкий скачок цен связан с значительно возросшим спросом. Так, объем продаж увеличился почти в два раза, на 89%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

На сегодняшний день около 25% аптек Северной столицы обладают запасом медицинских масок в размере 410,8 тысяч штук. Таким образом, можно утверждать, что дефицита данного товара не наблюдается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень смертности от коронавируса в Китае начал снижаться, а количество выздоравливающих значительно выросло.