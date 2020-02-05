В Петербурге снесли незаконные павильоны

В Петербурге демонтировали шесть незаконных павильонов. Они занимали около 200 кв. метров городской земли.

В среду, 5 февраля, сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственной организацией приступили к сносу павильона у дома 32/1 по Садовой улице. Участок без законных оснований занимало ООО «Реал-Тон».

Еще один незаконный павильон выявлен у дома 24, корпус 2 по улице Композиторов. На участке площадью 62 кв. метра самовольно разместили павильон по продаже продуктов и алкоголя.

«Ранее данный земельный участок являлся предметом договора аренды, заключенного с ООО «Стелла», в октябре прошлого года договор был расторгнут», — отметили в пресс-службе ККИ.

В установленный срок земля освобождена не была. Павильон в принудительном порядке снесли в начале недели.

Аналогичный павильон площадью 8 кв. метров снесли на проспекте Энгельса, 120. Индивидуальный предприниматель занимал участок без правоустанавливающих документов, в добровольном порядке покинуть его отказался.

Незаконные павильоны также были выявлены на Варшавской улице, 65, корпус 2, литера А и у дома 13, корпус 1 по улице Хошимина. Последний требования об освобождении незаконно занятого земельного участка удовлетворил в добровольном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снесли семь незаконных автостоянок.