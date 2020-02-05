В 2020 году в России проведут первую цифровую перепись населения

В 2020 году в России проведут первую цифровую перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году. Фото: 2020-god.com

В октябре 2020 года в Российской Федерации пройдет первая в истории страны цифровая перепись населения.

Как сообщает «Интерфакс» с ссылкой на замруководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова, современная перепись населения в цифровом формате позволит ведомству быстрее обработать данные и подвести итоги.

Смелов заявил, что граждане смогут «отметиться» через портал госуслуг и в крупных многофункциональных центрах (МФЦ). Переписчики также будут ходить по домам.

Первые результаты перепись появятся в декабре этого года, а полные данные по всем регионам будут подсчитаны к середине следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев подписал указ о проведении Всероссийской переписи населения.

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