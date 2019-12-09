Медведев подписал указ о проведении Всероссийской переписи населения

Медведев подписал указ о проведении Всероссийской переписи населения
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил проведение Всероссийской переписи населения в октябре следующего года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Медведева, он подписал постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020 году. Премьер-министр отметил, что перепись является масштабным событием в жизнь любой страны, а учитывая географические особенности России, это мероприятие сложно вдвойне.

Медведев рассказал, что на проведение переписи будет выделено боле 30 млрд рублей. Она пройдет в период с 1 по 31 октября 2020 года во всех российских регионах. По словам политика, перепись в отдаленных и труднодоступных регионах начнется в апреле и закончится в декабре. Росстат будет отвечать за проведение мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая цифровая перепись населения пройдет в 2020 году в России.

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