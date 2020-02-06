Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтону»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона». Александр Овечкин оформил хет-трик в этом матче. Заброшенной шайбой отличился его одноклубник Джон Карлсон.

Таким образом, на лицевом счету россиянина в текущем сезоне стало 40 шайб. Это позволило ему возглавить список лучших снайперов сезона НХЛ.

Ранее Овечкин оформил хет-трик в матче против «Айлендерс» (6:4). Этот хет-трик стал для нападающего «Вашингтона» 26-м за карьеру НХЛ. По этому показателю Овечкин занимает восьмое место в истории лиги. По количеству хет-триков в НХЛ российский хоккеист догнал Мориса Ришара, в честь которого назван приз лучшему снайперу сезона в лиге. Рекордсменом НХЛ по числу хет-триков является Уэйн Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), тройку лидеров замыкает Майк Босси (39).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.