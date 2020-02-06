Чиновницу из Калининского района задержали по делу о взятки

Чиновницу из Калининского района задержали по делу о взятки
Администрация Калининского района. Фото: google maps

В Петербурге задержали сотрудницу Администрации Калининского района. Её подозревают в получении взятки в размере 8 млн рублей.

По данным правоохранителей, начальница сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений Администрации Калининского района получила взятку от генерального директора одной из коммерческих фирм, которая занимается производством и продажей строительных лесов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За деньги чиновница должна была обеспечить подписание актов выполненных работ по контрактам на ремонтно-строительные работы между школами Калининского района и данной коммерческой фирмой, а также гарантировать фирме покровительство.

Сотрудница администрации района и генеральный директор были задержаны после очередной встречи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в здании администрации Калининского района прошли обыски.

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