Чиновницу из Калининского района задержали по делу о взятки

В Петербурге задержали сотрудницу Администрации Калининского района. Её подозревают в получении взятки в размере 8 млн рублей.

По данным правоохранителей, начальница сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений Администрации Калининского района получила взятку от генерального директора одной из коммерческих фирм, которая занимается производством и продажей строительных лесов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За деньги чиновница должна была обеспечить подписание актов выполненных работ по контрактам на ремонтно-строительные работы между школами Калининского района и данной коммерческой фирмой, а также гарантировать фирме покровительство.

Сотрудница администрации района и генеральный директор были задержаны после очередной встречи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в здании администрации Калининского района прошли обыски.