В администрации Калининского района прошли обыски

В администрации Калининского района прошли обыски
Точные причины обысков неизвестны. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вечером 6 февраля сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-следственные мероприятия в здании администрации Калининского района.

«Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия», — сообщил источник ТАСС источник в следственных органах.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу пока никак не отреагировали на эту информацию.

Точные причины обысков неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге решается вопрос о задержании лиц, подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-трейдеров. В офисах и квартирах, которые могут быть причастны к делу, проводятся обыски.

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