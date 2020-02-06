В администрации Калининского района прошли обыски

Вечером 6 февраля сотрудники правоохранительных органов проводили оперативно-следственные мероприятия в здании администрации Калининского района.

«Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия», — сообщил источник ТАСС источник в следственных органах.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу пока никак не отреагировали на эту информацию.

Точные причины обысков неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге решается вопрос о задержании лиц, подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-трейдеров. В офисах и квартирах, которые могут быть причастны к делу, проводятся обыски.