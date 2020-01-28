В МВД подтвердили обыски по делу о мошенничестве на Forex-рынке

В МВД подтвердили обыски по делу о мошенничестве на Forex-рынке
В Петербурге проходят обыски по делу о мошенничестве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге решается вопрос о задержании лиц, подозреваемых в мошенничестве на рынке интернет-трейдеров. В офисах и квартирах, которые могут быть причастны к делу, проводятся обыски.

Как сообщила gazeta.spb.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, обыски продолжаются до сих пор.

«Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», — добавила она.

Как сообщалось ранее, правоохранители нагрянули в пять офисов и десятки квартир. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По предварительным данным, злоумышленники действовали под видом представительства иностранного Forex-брокера. Они якобы представляли клиентам доступ на внебиржевой рынок, обещая им доходы. Получив деньги, злоумышленники сообщали об убыточности сделок. При этом в действительности клиенты не были участниками рынка Forex, а средства их просто похищались.

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В МВД подтвердили обыски по делу о мошенничестве на Forex-рынке
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