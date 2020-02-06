Дочь губернатора Ленобласти стала одной из лучших спортсменов России по стрельбе

Дочь губернатора Ленинградской области Софья Дрозденко профессионально занимается стрельбой из пистолета. Недавно в Москве она получила награду от Федерации Практической Стрельбы за сверхуспешный 2019: она взяла золото чемпионата России, второе в стрелковой карьере, а также победа в составе сборной России.

В интервью телеканалу ЛенТВ24 Софья Дрозденко рассказала, что за пять лет занятий стрельбой она ни разу не встречалась с тем, что ее могут воспринимать лишь как дочь губернатора.

Девушка одна из немногих представительницей женского пола в мужском коллективе. Первый раз она взяла в руки пистолет в 13 лет, и, стоит отметить, что это произошло благодаря отцу. Со временем она научилась контролировать свои эмоции, чтобы быстро успокаиваться и более метко стрелять.

Софья стреляет из боевого пистолета, который используют сотрудники полиции. Речь идет о Чешском Чезете (CZ). Юная спортсменка отметила, что соревнования на пистолетах являются самой сложной стрелковой дисциплиной.

Ее отец, Александр Дрозденко, также любит пострелять и иногда помогает своей дочери в обучении.

«Папа, как любящий отец, всегда пытается дать какой-то совет — независимо от того, в какой он сфере. Но в определённый момент ученик превосходит мастера. Он и сейчас часто предлагает: давай посоревнуемся, поехали — я тебя обстреляю!», — рассказала Софья.

Сейчас она готовится взять золото на Чемпионате мира 2020.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти рассказал о спортивных успехах дочери.