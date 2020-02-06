«Светлана» направит 400 млн на инновации компонентной базы российской электроники

Более 400 млн рублей потратит ПАО «Светлана» в этом году на опытно-конструкторские разработки, связанные с созданием инновационной компонентной базы для электроники.

«В 2020 году ПАО «Светлана» планирует постановку ряда опытно-конструкторских работ по двум основным направлениям, — поясняет Никита Гладков, генеральный директор ПАО «Светлана». – Первое, — разработка и эксплуатация в производстве микроволновых радиационно-стойких полупроводниковых приборов для применения в различной радиоэлектронной аппаратуре, в том числе в аппаратуре гражданского направления, для использования в космической сфере.

Также предполагается дальнейшее развитие разработки технологии карбид-кремниевых подложек (SiC), используемых при создании микроволновых СВЧ-приборов.Данные технологии весьма востребованы в сфере нового поколения систем гражданской радиосвязи и радиолокации, и особенно для создания сетей связи 5G.

Это подлинный пример импортозамещения, так как создаваемые сейчас на «Светлане» технологии формирования эпитаксиальных структур (на основе упомянутых подложек), могут полностью обеспечить этими компонентами отечественный рынок электроники. Благодаря эпитаксиальным структурам карбида кремния новый виток развития может получить целое направление отечественного приборостроения, связанного с силовой электроникой. К примеру, преобразователи тока для электротранспорта. Так, метро, трамваи, и троллейбусы можно модернизировать, и сделать их легче, дешевле и энергоэффективнее».

По перечисленным работам ожидаемое госбюджетное финансирование составляет около 320 млн. руб. на период 2020-2021 годы.

Кроме того, ПАО «Светлана» и ее дочерние компании ведут работу по постановке ряда опытно-конструкторских разработок (ОКР) по прямым договорам с предприятиями и государственными корпорациями. Здесь объем финансирования составляет порядка 100 млн. руб. на период 2020-2021 годы. Все эти действия направлены на производство изделий, соответствующих мировому уровню и конкурентоспособных с такими ведущими зарубежными фирмами как М/А COM, Analog Devices и Peregrine Semiconductor (США), Norstel и SiCrystal AG (ЕС), TankeBlue и SICC (Китай).

Главным исполнителем по этим направлениям выступает дочернее предприятие холдинга – АО «Светлана-Электронприбор», которое входит в перечень ключевых предприятий электронной промышленности России, обеспечивающих разработку и серийное производство вакуумных и полупроводниковых СВЧ-приборов для радиолокации и связи.

Никита Гладков отметил, что одним из источников вложения в перечисленные направления станут государственные средства, получаемые через конкурсы и программы Минпромторга РФ.

«По этой причине на совете директоров было решено, что ПАО «Светлана» выступит поручителем перед ПАО «РосДорБанк» на сумму банковских гарантий в 400 млн рублей, которые получит АО «Светлана-Электронприбор», — пояснил член совета директоров ПАО «Светлана» Андрей Березин.

Член совета директоров ПАО «Светлана» Андрей Березин. Фото:ПАО «Светлана»

«Такого рода поручительства являются стандартными требованиями для государственных контрактов, в которых собирается принимать участие частная компания, и они закреплены 44-м федеральным законом».

Также Андрей Березин добавил, что кроме государственных вложений в НИРы и НИОКРы, инвестиции частных акционеров ПАО «Светлана» в следующие 2 года будут составлять около 1 млрд. рублей.

«В настоящий момент для нас в приоритете освоение гражданской продукции и последовательная вертикальная интеграция с выходом на рынки конечных изделий с высокой добавленной стоимостью и инновационным потенциалом, но при этом на базе традиционных бизнес-направлений группы компаний, — объясняет Андрей Березин. – На этом пути «Светлана» создает вокруг себя распределенный инновационный кластер электроники, идея создания которого давно была нами озвучена».

Из последних инновационных проектов, которые уже были запущены «Светланой» в 2019 году, можно отметить следующие:

1) Разработка высокочастотных генераторов и конечных устройств на их основе. Первые генераторы уже выпущены, проводится активная проработка потребностей рынка в областях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности. Запущена перспективная НИИР по модернизации установки локальной очистки нефти от водяных примесей.

2) Дентальные мобильные рентгеновские аппараты.

3) Освоение мануфактуры импортозамещающих рентгеновских трубок для различных видов флюорографов.

4) Разработка и создание медицинского оборудования для терапевтического лечения онкологических заболеваний путем воздействия пучка рентгеновского излучения на внутренние опухоли, и облучения области послеоперационного удаления раковых опухолей. Данный проект осуществляется совместно с АО «Светлана-Рентген», СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Клинической больницей № 122 им. Л.Г. Соколова, при финансовой поддержке венчурного фонда Euro Venture.

Перспективные разработки «Светланы» поддерживают эксперты отечественной электроники:

«Я бы сказал, что «Светлана» — это будущее нашей электроники, по крайнее мере ее части точно. Кремний будет оставаться превалирующим по объему, но пик результативности и возможностей – за структурами на карбид-кремниевых подложках. Я крайне оптимистично настроен касательно будущего их разработки» — заявил Алексей Арендаренко, генеральный директор АО «Элма-Малахит» — «На это направление часто накладывают эмбарго, и «Светлана» может обеспечить по этой части полноценное импортозамещение. По качеству продукции они вполне могут выйти и на внешний рынок, качество их продукции соответствует мировому уровню, но здесь есть вопрос цены, получится ли обеспечить необходимый объем производства и привлекательный уровень цен».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА о заводе «Светлана»:

• Фирма основана в 1889 году Яковом Айвазом, как мастерская по изготовлению папиросных гильз.

• В 1914 году акционерным обществом «Я. М. Айваз», начат выпуск первых в России электроламп, от аббревиатуры которых — СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания — и появился бренд «СВЕТЛАНА»

• К 1915 году завод выпускал оружейные прицелы, табачные машин и электролампы «Светлана».

• В сентябре 1918 года предприятие национализировано

• В 1920 году создан самостоятельный завод «Светлана» по выпуску ламп накаливания;

• В 1928 года к заводу присоединен электровакуумный завод, выпускавший усилительные и генераторные лампы и рентгеновские трубки. «Светлана» становится одним из центров советской электроники

• Во время Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Новосибирск, а на ленинградских производственных площадях был организован выпуск боеприпасов.

• С 1956 года на «Светлане» развивается новое направление – выпуск полупроводниковых приборов.

• 1962 году завод «Светлана» преобразован в Ленинградское объединение электронного приборостроения «Светлана».

• В 1999 году на базе ряда производств создан специализированный инновационно-промышленный комплекс «Светлана».

• Сегодня в состав ПАО «Светлана» входит три базовых предприятия: «Светлана-Рентген», «Светлана-Электронприбор» и «С.Е.Д.-СПб».