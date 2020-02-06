Настя Рыбка, охотница на олигархов, снялась в «Последнем герое»

Первый выпуск реалити-шоу покажут уже через несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу телеканала «ТВ-3». В одном из выпусков в шоу «Последний герой» появится скандально известная модель Настя Рыбка. Уточняется, что девушка – 17-я участница программы. Новый сезон шоу покажут 8 февраля, ведущей стала актриса Яна Троянова.

Напоминаем, что популярность Рыбка получила после того, как рассказала о своем романе с предпринимателем Олегом Дерипаской. Девушка публиковала фотографии и видеоролики с их совместного отпуска, а затем написала книгу о соблазнении богатых мужчин. Бизнесмен подал на нее в суд и потребовал удалить материалы. После Рыбку и ее наставника Алекса Лесли задержали в Таиланде из-за подозрения в предоставлении сексуальных услуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алекс Лесли и Настя Рыбка снова отправятся за решетку.