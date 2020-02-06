Кокорин признал, что его будущее зависит только от него

Он порассуждал о том, что же будет после отказа переходить в «Сочи».

Об этом стало известно 6 февраля. Обо всем сообщает «Спорт день за днем». Футболист «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал свое решение оставаться в клубе, а не переходить на правах аренды в ФК «Сочи». Игрок заявил, что его будущее зависит от него самого. Он рассказал, что его здоровье в порядке и он готов много работать. Кокорин также поделился впечатлениями от нового состава «Зенита»: в команде много новичков, они привыкают к коллективу и нагрузкам, но все должно получиться.

Напоминаем, что футболист получил серьезную травму в марте 2018 года. Затем в Москве Кокорин стал участников драки и угодил за решетку. В сентябре он вышел по УДО и вернулся в «Зенит» – все это время он работал почти бесплатно, но отказывается уходить в «Сочи».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Сочи» все еще надеются на приезд Кокорина.