Роспотребнадзор отчитался о загрязнении воды Петербурга

Роспотребнадзор рассказал об уровне загрязнения воды и воздуха Петербурга.

Специалисты провели почти тысячу исследований для того, чтобы дать оценку качества питьевой воды. Все пробы соответствуют гигиеническим нормам, сообщили в пресс-службе ведомства. Водопроводная вода в квартирах жителей Петербурга полностью отвечает всем требованиям санитарного законодательства.

В распределительной сети обнаружены проблемы — выяснилось, что нормативам не соответствовали лишь 0,3%.

В ведомстве также отметили, что в городе не зафиксировано загрязнения атмосферного воздуха.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты ведомства в течение многих лет проводили мониторинг воды в городе и пришли к выводу, что, несмотря на качество воды в водоисточнике, вода из крана отвечает всем требованиям. А вот вода в Неве является непригодной для питья.