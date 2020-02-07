В Стрельне под лед провалился лыжник

В Стрельне под лед провалился лыжник
Замерзший Орловский пруд не выдержал лыжника. Фото: vk.com/spb_today

В Петродворцовом районе Петербурга мужчина провалился под лед. Произошло это, когда он катался на лыжах 7 февраля.

Мужчина упал под лет Орловского пруда в Стрельне, рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу.

Выбраться из воды ему удалось до приезда спасателей. Когда сотрудники МЧС прибыли к пруду, он уже был на суше. Обстоятельства произошедшего не уточняются.

Сведения о состоянии лыжника не поступали. Понадобилась ли ему помощь медиков, также неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжают искать девочку-подростка, которая провалилась под лед на озере Лахтинский Разлив. На месте проведено по меньшей мере восемь водолазных спусков и 24 погружения. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту произошедшего.

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