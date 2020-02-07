СК проводит проверку после трагедии на льду Лахтинского разлива

Следственный комитет начал доследственную проверку после трагедии, которая случилась на Лахтинском разливе.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

Днем 6 февраля семиклассница утонула на Лахтинском разливе в Юнтоловском заказнике. Вместе с ней под лет провалился ее 14-летний одноклассник, которого удалось спасти. Сейчас он в реанимации.Изначально не было известно, кто провалился под лед. Сообщалось, что из воды достали одного пострадавшего, а второй пропал без вести. Как сообщили в главке МЧС по Петербургу, на месте происшествия спасатели нашли рюкзак, который принадлежит 14-летней школьнице. Ее тело искали всю ночь в разливе и в ближайшей лесополосе. Девочку все еще не нашли. Сегодня ее поиски продолжат с использованием дронов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семилетний ребенок едва не утонул в бассейне оздоровительного комплекса, расположенного на улице Героев. Инцидент произошел во время групповой тренировки