Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне во Всеволожске

Ребенок едва не утонул в бассейне. Фото: pixabay

Ребенок едва не утонул в бассейне. Фото: pixabay

Накануне вечером, 15 января, в городе Всеволожск Ленобласти произошел инцидент с ребенком в бассейне.

Семилетний ребенок едва не утонул в бассейне оздоровительного комплекса, расположенного на улице Героев. Инцидент произошел во время групповой тренировки. Начинающий спортсмен внезапно начал уходить под воду.

Правоохранительные органы начали проверку — они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи проводят беседу с тренером, который проводит занятия по плаванию в бассейне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне. 13 человек были госпитализированы с затруднениями дыхания и резью в горле.