В Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне

В Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне
Дети отравились в бассейне. Фото: pixabay

В Белоруссии, в бассейне города Барановичи, 13 подростков госпитализированы после отравления хлором, сообщает МЧС республики.

Все произошло днем 2 ноября в бассейне СДЮСШОР. В этот день 15 подростков в возрасте от 13 до 14 лет были на занятии по плаванию в бассейне, когда внезапно они пожаловались на затруднение дыхания и резь в горле. По предварительной информации, эти симптомы были вызваны реакцией и выделением паров хлора, которые образовались в результате случайного смешивания средств для дезинфекции и обработки воды.

Сейчас 13 из 15 подросток находятся в больнице под присмотром медиков. Все обстоятельства и причины инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге китайский студент отравился бытовой химией. Восемнадцатилетний житель Поднебесной попал в больницу, выпив бытовой химии. Студента Политеха в критическом состоянии прямо из общежития доставили в больницу.

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В Белоруссии дети массово отравились хлором в бассейне
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