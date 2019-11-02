В Петербурге китайский студент отравился бытовой химией

В Петербурге китайский студент отравился бытовой химией
Инцидент произошел на улице Хлопина, возле общежития Политеха. Фото: Google View

18-летней гражданин Китая, студент Политехнического университета в Петербурге, доставлен в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе из-за отравления бытовой химией.

Инцидент произошел ночью с 1 на 2 ноября. Восемнадцатилетний житель Поднебесной попал в больницу, выпив бытовой химии. Студента Политеха в критическом состоянии прямо из общежития университета на улице Хлопина доставили в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Молодому человеку пришлось промыть желудок, после чего пострадавшего перевели в токсикологическую реанимацию. Причины, по которым студент мог глотнуть бытовой химии, пока неизвестны.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два 14-летних школьника устроили драку в Кудрово, в результате чего оба оказались в больнице, один из них — с ножевым ранением.

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