В Кудрово 14-летние школьники устроили поножовщину

Ссора между восьмиклассниками в Кудрово закончилась госпитализацией одного из них с ножевым ранением в области живота.

Инцидент произошел вечером 1 ноября, на Европейском проспекте. Как сообщили gazeta.spb.ru в областном Следственном комитете, в результате вспыхнувшей между мальчиками ссоры, один из них стал наносить удары руками по голове и лицу товарища. В ответ его оппонент, не раздумывая, вытащил нож и пырнул им 14-летнего сверстника в живот.

На данный момент оба участника драки находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Следком проводит проверку по факту случившегося, выясняя обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в пятницу, 1 ноября, возле Ладожского вокзала четверо мужчин избивали пятого участника конфликта. Пострадал также решивший помочь прохожий.