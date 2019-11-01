У «Ладожской» произошла массовая драка

Вечером 1 ноября недалеко от Ладожского вокзала произошла массовая драка.

В Сети появилось видео с дракой у станции метро «Ладожская». Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

По словам очевидцев, четверо мужчин избивали молодого человека.

Кроме того, пострадал прохожий, который решил заступиться.

«На Ладожской избили парня, состояние неизвестно. Около четырех мужчин напали на него. Били ногами в голову, живот и в бока. Один из толпы решил заступиться и его ударили в живот. Полиция и скорая прибыли на место», — сообщили очевидцы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что у кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой. В полицию позвонили из больницы и сообщили о пациенте, в которого выстрелили из травмата.