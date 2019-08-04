У кафе «Учкудук» произошла драка со стрельбой

У кафе &#171;Учкудук&#187; произошла драка со стрельбой
Кафе "Учкудук" на 9-й линии работает круглосуточно, в 3 часа ночи 3 августа возле него произошла перестрелка. Фото: google maps

Вчера в полицию Василеостровского района поступил сигнал, что у кафе «Учкудук» на 9-й линии Васильевского острова слышны крики и выстрелы. Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, там уже никого не было.

Однако позже в полицию позвонили из больницы и сообщили о пациенте, в которого выстрелили из травмата. Мужчина обратился с травмой и был госпитализирован в тяжелом состоянии как раз после ссоры возле «Учкудука», сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», это был 34-летний житель Ингушетии, а конфликт произошел между выходцами с Кавказа и среднеазиатами.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), они принимают все меры к поиску и задержанию участников драки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе произошла драка из-за видеосъемки

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