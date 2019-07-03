В Невском районе произошла драка из-за видеосъемки

Вчера, 2 июля, в полицию Невского района Санкт-Петербурга обратилась женщина с информацией о драке у дома 20 по улице Коллонтай.

Драка происходила между мужчиной, который вел видеосъемку процесса несанкционированной торговли, и другими людьми. Мужчина является сотрудником организации по надзору за соблюдением прав потребителей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В тот же день в полицию обратился тот же гражданин 1982 года рождения, сообщив, что в 18:15 часов вечера у дома 20 по улице Коллонтай неизвестный угрожал ему убийством. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин 1986 года рождения, подозреваемый в преступлении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Невском районе мужчина ударил продавщицу бутылкой по голове.