«Такие быстрые»: жена Никиты Преснякова покаталась на плюшке

&#171;Такие быстрые&#187;: жена Никиты Преснякова покаталась на плюшке
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnov

Никита Пресняков вместе со своей возлюбленный провел уикенд в горнолыжном клубе в Подмосковье. Модель Анна Краснова опубликовала в соцсети Instagram видеоролик, на котором показала, как покаталась на плюшке.

В поездку 22-летняя девушка взяла всю необходимую экипировку. По заснеженной горке она каталась на вместительной плюшке.

«Не ожидали, что они такие быстрые», — заявила Алена в видео, которые снял супруг, внук Аллы Пугачевой.

Краснова как-то заверила, что с нетерпением ждала прихода зимы. Она рассказала в соцсети, что хотела открыть сезон, встав на сноуборд. Однако вместо этого модель предпочла катание на плюшке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Эйфелеву башню закрыли для посещения.

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