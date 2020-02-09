«Такие быстрые»: жена Никиты Преснякова покаталась на плюшке

Никита Пресняков вместе со своей возлюбленный провел уикенд в горнолыжном клубе в Подмосковье. Модель Анна Краснова опубликовала в соцсети Instagram видеоролик, на котором показала, как покаталась на плюшке.

В поездку 22-летняя девушка взяла всю необходимую экипировку. По заснеженной горке она каталась на вместительной плюшке.

«Не ожидали, что они такие быстрые», — заявила Алена в видео, которые снял супруг, внук Аллы Пугачевой.

Краснова как-то заверила, что с нетерпением ждала прихода зимы. Она рассказала в соцсети, что хотела открыть сезон, встав на сноуборд. Однако вместо этого модель предпочла катание на плюшке.

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