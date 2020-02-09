Европа готовится к урагану «Киара»: Эйфелеву башню закрыли

Туристы, приехавшие в Париж, не смогут посетить главную его достопримечательность: Эйфелева башня была закрыта из-за приближения урагана «Киара» к региону Иль-де-Франс.

Как сообщается в официальном блоге достопримечательности в Twitter, согласно показаниям, снятым с вершины башни, скорость ветра превысила 120 км/ч. Есть опасность серьезных наводнений.

Многие авиакомпании отменили некоторые международные и внутренние рейсы. Также было приостановлено паромное сообщение на различных направлениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об урагане в Ленобласти, который повалил почти тысячу деревьев за сутки. Все произошло в конце декабря прошлого года.