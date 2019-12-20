Ураган повалил почти тысячу деревьев в Ленобласти

Сильный ветер за сутки повалил 748 деревьев в Ленобласти. Больше всего поваленных деревьев оказалось в Волховском, Кингисеппскому и Кировском районах, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

Порывы ветра достигали 30 м/c. Патрульные бригады работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночной шторм лишил Петербург новогодних украшений, полусотни деревьев, десятков рекламных стендов, а также строительных лесов и крыш. От сильного ветра досталось и машинам.