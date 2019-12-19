В МЧС рассказали о последствиях шторма: поваленные деревья, сорванные украшения и многочисленные ДТП

Ночной шторм лишил Петербург новогодних украшений, полусотни деревьев, десятков рекламных стендов, а также строительных лесов и крыш. От сильного ветра досталось и машинам.

Сегодня, 19 декабря, оперативным группам МЧС поступило 67 заявок: в разных районах города рухнуло 41 дерево, ветер разломал кровли 16 построек и повредил 10 рекламных щитов. Некоторые из последних рухнули на припаркованные машины. К утру о поврежденных авто рассказали пять водителей.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу, жители дома на Южном шоссе, 53/4, сегодня утром на улицу выходили с опаской. Читатели «Фонтанки» рассказали, что непогода буквально снесла облицовку фасада здания.

Также над городом пронеслись сани Деда Мороза. Слегка поднявшись от ветра, они приземлились на транспортные средства на Ленинском проспекте.

В четверг город на Неве ждёт усиление ветра. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», его порывы достигнут 28 м/с.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Петербурга обсуждают в социальных сетях последствия шторма. Пользователи делятся фотографиями.