Петербуржцы обсуждают в Сети последствия шторма

Штормовой ветер, бушующий в Северной столице в ночь с 18 на 19 декабря, нанес немало ущерба городу. Пользователи Сети делятся информацией о случившемся.

Так, в Невском районе на Ново-Александровской улице очевидцы заметили оборванную линию электропередач. Близлежащие дома обесточены, «в небе иногда белые вспышки», — рассказывает свидетель произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Другой автор опубликовал в сообществе фотографию улетевшей кровли с дома на Литейном проспекте.

А на улице Космонавтов, 42 крыша одноэтажного здания и вовсе «взлетела и упала рядом».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Финском заливе во время шторма достиг отметки 2,21 метра. Комплекс защитных сооружений помог избежать затопления набережных Невы, где вода также поднялась до опасных отметок.