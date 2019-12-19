Петербуржцы обсуждают в Сети последствия шторма

Петербуржцы обсуждают в Сети последствия шторма
Возле Пролетарской ветер обрушил заброшенное здание. Фото: vk.com/spb_today

Штормовой ветер, бушующий в Северной столице в ночь с 18 на 19 декабря, нанес немало ущерба городу. Пользователи Сети делятся информацией о случившемся.

Так, в Невском районе на Ново-Александровской улице очевидцы заметили оборванную линию электропередач. Близлежащие дома обесточены, «в небе иногда белые вспышки», — рассказывает свидетель произошедшего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Вроде как провод болтается на ветках», — пишет житель Ново-Александровской улицы. Фото: vk.com/spb_today

Другой автор опубликовал в сообществе фотографию улетевшей кровли с дома на Литейном проспекте.

«Поехавшая крыша» на Литейном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

А на улице Космонавтов, 42 крыша одноэтажного здания и вовсе «взлетела и упала рядом».

«Куда полетим?», — смеются интернет-пользователи. Фото: vk.com/spb_today

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень воды в Финском заливе во время шторма достиг отметки 2,21 метра. Комплекс защитных сооружений помог избежать затопления набережных Невы, где вода также поднялась до опасных отметок.

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