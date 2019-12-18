Дамба сдерживает больше двух метров воды в Финском заливе

В городе уровень воды, напротив, поднялся до отметки в 94 см. Фото: spun.fkpkzs.ru

В городе уровень воды, напротив, поднялся до отметки в 94 см. Фото: spun.fkpkzs.ru

Петербургская дамба героически спасает Северную столицу от наводнения. К полуночи 18 декабря уровень воды в Финском заливе преодолел отметку в 2,20 метров.

Комплекс защитных сооружений рассчитан на подъем воды до пяти метров. В 23:30 Финский залив поднялся выше двух метров, к полуночи вода достигла показателя в 2,21 метра. На данный момент уровень постепенно снижается, приближаясь к показателю в два метра.

Отметим, что при открытой дамбе уровень воды в Неве сейчас мог достигнуть двух метров, что привело бы к затоплению набережных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что непогода застала в пути «Ласточку», следующую из Пскова в Санкт-Петербург. В Октябрьской железной дороге рассказали, что прибытие электропоезда задержится примерно на два часа. Предположительно, «Ласточка» остановилась в районе Шушар.