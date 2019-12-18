От штормового ветра в Петербурге уже пострадали два автомобиля

Поваленные сильными порывами ветра деревья накрыли собой несколько припаркованных машин в районе станции метро «Электросила».
В среду, 18 декабря, около девяти часов вечера жители Московского и Красносельского района Северной столицы стали замечать усилившийся ветер. Несколько очевидцев опубликовали фотоснимки бушующей стихии. Кадры последствий урагана появились в телеграм-канале портала «Мегаполис».
На одной из фотографий видны автомобили с разбитыми стеклами и валяющиеся рядом деревья неподалеку от станции метро «Электросила». На другом фото последствия более «мирные», ветер разбросал по Ленинскому проспекту пластиковые заграждения.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в связи с предупреждением МЧС, в Петербурге закрыли многие сады и скверы. Среди прочих, нельзя попасть в Екатерининский сквер, Таврический и Никольский сады.