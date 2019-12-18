Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрывают сады и скверы

Вечером 18 декабря синоптики прогнозируют в Санкт-Петербурге штормовой ветер, порывы которого составят до 28 метров в секунду.

В городском МЧС уже предупредили горожан о грядущем ненастье, которое по шкале Бофорта определяется «полная буря или сильный шторм». Также, стали готовиться к плохой погоде сады и скверы Северной столицы, поскольку предполагаемся сила ветра способна повалить дерево или даже вырвать его из земли.

На данный момент закрыты Никольский и Таврический сады, а также сад Сан-Галли и большинство скверов в центральных районах города. Власти Петербурга настоятельно рекомендуют горожанам не находится рядом с деревьями и, по возможности, парковать автомобили подальше от них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в городе на Неве побит температурный рекорд 1956 года: 18 декабря воздух прогрелся до 6,8 градусов.