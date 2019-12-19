Новогодние сани приземлились на крыши припаркованных машин на Ленинском

Новогодние сани приземлились на крыши припаркованных машин на Ленинском
Машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

Штормовой ветер в Петербурге снес сани Деда Мороза. Они взлетели и приземлились на крыши припаркованных авто.

Все произошло сегодня ночью, 19 декабря, во дворе домов на Ленинском проспекте. По словам очевидцев, легковушки получили значительные повреждения.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» также видно, что новогодние сани припарковались посреди проезжей части, а после продолжили путь по другим транспортным средствам.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о водителе службы такси, который решил довезти пассажира по трамвайным путям. Однако совсем скоро машина застряла и путь пришлось завершить.

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