На Комендантской таксист решил сократить по тамвайным путям, но застрял на середине пути

В Петербурге на Комендантской водитель такси решил продолжить движение по трамвайным путям. Довезти до дома пассажира так и не удалось.

Все произошло сегодня ранним утром, 19 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что белый легковой автомобиль застрял на путях. Очевидцы предположили, что водитель был в нетрезвом виде, раз пришел к таким действиям.

«Иначе как оправдать такой маневр. Ведь даже пробки нет», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях сильнейшего шторма в городе. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видны сорванные новогодние украшения, поваленные деревья и многочисленные ДТП.