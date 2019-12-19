На Комендантской таксист решил сократить по тамвайным путям, но застрял на середине пути

На Комендантской таксист решил сократить по тамвайным путям, но застрял на середине пути
Машина застряла на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Комендантской водитель такси решил продолжить движение по трамвайным путям. Довезти до дома пассажира так и не удалось.

Все произошло сегодня ранним утром, 19 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что белый легковой автомобиль застрял на путях. Очевидцы предположили, что водитель был в нетрезвом виде, раз пришел к таким действиям.

«Иначе как оправдать такой маневр. Ведь даже пробки нет», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях сильнейшего шторма в городе. Очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях, на которых видны сорванные новогодние украшения, поваленные деревья и многочисленные ДТП.

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