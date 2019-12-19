Сильнейший шторм в Петербурге продолжает сносить новогодние украшения

В Северной столице буря продолжает проверять город на прочность. Под сильнейшими порывами ветра сегодня ночью не устояли крыша и новогодняя иллюминация.

Жители Петербурга публикую в социальных сетях кадры, на которых запечатлены последствия погодных условий. Одним из инцидентов стала падающая елка. Конструкция с лампочками не выдержала порыва ветра и сложилась буквально пополам. Новогодний символ украшал Воскресенскую набережную.

Также сегодня ночью, 19 декабря, на Литейном проспекте «поехала» крыша. Очевидец опубликовал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» фотографию улетевшей кровли со здания.

Кроме этого, по всему Петербургу ветер роняет строительные леса, складывает некапитальные строения, словно карточные домики. Летающие куски пластика царапают транспортные средства, сверху на машины падают деревья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о транспортах, которыми управлял ветер. Грузовик начал движение без водителя на Писарева. Ветер остановил машины друг об друга.