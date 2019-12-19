Фургоны начали движение по Писарева без водителей, машинами управлял ветер

Фургоны начали движение по Писарева без водителей, машинами управлял ветер
Машины получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга ветер спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Машины начали движение без водителей.

Авария случилась сегодня ночью, 19 декабря, на улице Писарева. Один фургон без водителя въехал в другой. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», машины столкнулись, потому что одну из них «отнесло ветром» в другую.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что транспортные средства заняли почти всю дорогу. Они получили незначительные повреждения.

«Проезд какой-никакой есть», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рухнувшем светофоре. По словам очевидцев, в него влетела легковушка, а после машина перевернулась. ДТП произошло на проспекте Стачек.

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