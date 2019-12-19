Иномарка снесла светофор и перевернулась на проспекте Стачек

Иномарка снесла светофор и перевернулась на проспекте Стачек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга легковой автомобиль среди ночи сбил светофор и перевернулся. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

Все произошло в ночь на сегодня, 19 декабря, на проспекте Стачек. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что светофор рухнул на пешеходный переход. Перевернутую легковушку окружила толпа людей.

В комментариях к записи в соцсети «ВКонтакте» свидетели добавили, что участником аварии стал Hyundai Solaris черного цвета.

«Главное все живы здоровы», — написал один из пользователей.

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какая погода ждет жителей Ленобласти сегодня, 19 декабря.

дтп новости спб светофор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сильнейший шторм в Петербурге продолжает сносить новогодние украшения
Рухнувшие деревья перекрыли Гостилицкое шоссе
Путин проведет большую пресс-конференцию в Москве
Жителям Красного Села вернули свет
Фургоны начали движение по Писарева без водителей, машинами управлял ветер
Иномарка снесла светофор и перевернулась на проспекте Стачек
Жена Константина Эрнста сообщила о третьей беременности
Петербуржцы обсуждают в Сети последствия шторма