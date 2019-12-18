В четверг в Ленобласть придут сильный ветер и мокрый снег

В грядущий четверг, 19 декабря в Ленинградской области ожидается похолодание, сопровождаемое сильны ветром и мокрым снегом.

По информации федерального учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение завтрашнего дня температура воздуха в 47 регионе не превысит отметки в +2 градуса. Кроме того, метеорологи прогнозируют повышение атмосферного давления ближе к вечеру.

Умеренный, временами порывистый ветер, будет дуть с западного и северо-западного направления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 18 декабря, на Петербург и Ленобласть обрушился штормовой ветер. Погодные условия вынудили закрыть городские сады и скверы, МЧС разослали предупреждение жителям Северной столицы и региона. Повалившиеся деревья уже повредили несколько автомобилей.