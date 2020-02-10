Петербуржцы не готовы жертвовать размером зарплаты

Служба исследований hh.ru провела опрос среди петербуржцев, чтобы выяснить настроения соискателей и ожидания от 1 квартала 2020 года на рынке труда.

Чтобы оценить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке, был разработан «индекс самочувствия». Он складывается из пяти параметров, совокупный балл по которым позволил получить представление о положении сотрудников компаний и кандидатов на рынке труда. Индекс колеблется от -1 до +1, где значения, близкие к «-1», свидетельствуют о негативных настроениях работников, а к «+1» — об их стабильном самоощущении, сообщили редакции Gazeta.spb.ru в пресс-службе hh.ru

Индекс самочувствия петербуржцев. Совокупный индекс самочувствия соискателей из Санкт-Петербурга с –0,05 поднялся до отметки –0,03. За последние пять лет этот показатель приблизился к позитивным значениям лишь в 3 квартале 2016 года, когда индекс оказался равен 0,01. Ниже –0,08, как в 1 квартале 2016 года и 2 квартале 2019 года, он пока не опускался. В этот раз мы наблюдаем очередную волну подъема, но говорить об однозначном улучшении пока рано. Если сравнить показатели по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с общими значениями по России (–0,04), можно заметить, что соискатели из Северной столицы все же настроены более позитивно.

Взгляд на рынок труда в разрезе профобластей по России. В разрезе профессиональных областей более стабильно ощущают себя на рынке труда сотрудники, занятые в сферах консультирования (0,04), туризма, гостиниц и ресторанов, науки и образования, специалисты в области продаж (по 0,03), маркетинга, рекламы и PR (0,01). Наименее уверенно чувствуют себя работники некоммерческих организаций (–0,12) и банков, начинающие специалисты и студенты, соискатели из сфер искусства, развлечений, массмедиа (–0,09), закупок, а также юристы (–0,08). Самыми негативно настроенными в 1 квартале 2020 года являются топ-менеджеры и руководители среднего звена – их индекс самочувствия составляет –0,16.

Угроза увольнения. Индекс стабильности на текущем месте работы у соискателей из Петербурга и Ленобласти положительный (0,31), то есть в большинстве своем работники не опасаются сокращений. Однако данный показатель ниже аналогичного индекса как по всей России в целом (0,34), так и по федеральным округам в частности. Для сравнения: по Северо-Западному федеральному округу значение равняется 0,35.

Сложности с поиском работы. Оценка петербуржцами сложности поиска работы на протяжении нескольких лет остается примерно на одном и том же уровне. Если в 1 квартале 2019 года этот показатель не превышал –0,38, то в начале 2020 года он поднялся чуть выше – до –0,36. Поскольку индекс сложностей с поиском работы далек от позитивных значений, говорить о существенном улучшении ситуации на рынке труда Северной столицы преждевременно.

Интересно, что важность трудоустройства в ближайшей перспективе для работников из Петербурга и Ленинградской области в сравнении с кандидатами из других регионов страны значительно выше (–0,44). Например, в Дальневосточном федеральном округе индекс критичности поиска работы в 1 квартале составил –0,36.

Сложности с поиском работы, в первую очередь, отмечают топ-менеджеры и руководители среднего звена (–0,56), юристы (–0,53), а также представители профобласти искусства, развлечений, массмедиа (–0,52).

Наиболее остро нуждаются в новой работе в 2020 году представители рабочего персонала, сфер высшего менеджмента, искусства и массмедиа, транспорта и логистики, начинающие специалисты, административный персонал, работники НКО – индекс критичности поиска работы у кандидатов из этих профессиональных сфер находится на максимально низком уровне (от –0,48 до –0,53).

Петербуржцы не готовы идти на финансовые уступки. Соглашаться на меньшую величину заработных плат ради трудоустройства петербуржцы не готовы. Если год назад, в 1 квартале 2019 года индекс готовности снижать зарплатные ожидания у работников из Северной столицы и области упал до –0,02, то в этом году он вернулся к позитивным значениям (0,024).

Самыми гибкими в финансовых вопросах остаются начинающие специалисты и студенты. Также в большей степени готовы идти на компромисс сотрудники некоммерческих организаций, топ-менеджеры, банковские работники, IT-специалисты и бухгалтеры. Меньше всего уступать по зарплате хотят представители автобизнеса, продаж, медицинские и производственные работники.