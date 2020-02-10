Россияне смогут выбрать любую национальности при переписи

Россияне смогут выбрать любую национальности при переписи
Всероссийская перепись населения пройдет в 2020 году. Фото: 2020-god.com

В 2020 году во время переписи населения россияне смогут указать любую национальность. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Он напомнил, что, согласно статье 26 Конституции РФ, никто не имеет права принуждать гражданина определять свою национальность.

«Как он себя назовёт, так и должно записываться в анкетах», — приводит слова Гильмутдинова «Парламентская газета».

В ходе переписи будут опрошены россияне и иностранные граждане, которые проживают на территории страны на постоянной или временной основе. Для удобства содержание переписных листов будет переведено на 10 языков, включая китайский, английский и татарский.

Перепись населения будет проведена осенью 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне впервые смогут принять участие в переписи населения в режиме онлайн через портал госуслуг.

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