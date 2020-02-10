В Пулково задерживают самолет в Душанбе на 13 часов

Пассажиры рейса из Петербурга в Душанбе (Таджикистан) авиакомпании Somon Air рейсом вылетит из Пулково с 13-часовой задержкой.

Согласно данным с онлайн-табло петербургской воздушной гавани, пассажиры должны были отправиться в столицу Таджикистана еще в ночь на 10 февраля. Их вылет был запланирован на 00:05.

Однако самолет покинет воздушную гавань Петербурга как минимум с 13-часовой задержкой. По неизвестным причинам, вылет рейса перенесли на 13:00.

Это уже второй за сегодня перенос времени вылета борта. Изначально его задержали на десять часов — самолет должен был вылететь из Пулково в 10:05.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет «Победы» вернулся в Пулково из-за неисправности.