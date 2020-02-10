Самолет «Победы» вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет &#171;Победы&#187; вернулся в Пулково из-за неисправности
Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Петербургский рейс DP515 авиакомпании «Победа», летевший в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета Пулково. По предварительной информации, вынужденная посадка произошла из-за трещины в лобовом стекле лайнера.

Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах, командир воздушного судна запросил разрешение на аварийную посадку в Пулково по причине появления трещины в лобовом стекле.

Эта информация была подтверждена в Центре оперативного управления ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Аварийная посадка прошла успешно, пострадавших в результате произошедшего нет.

К месту посадки самолета была направлена аварийно-спасательная команда. Пассажиры вышли из самолета в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу. Он просидел в транзитной зоне больше суток.

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