Застрявшего в Пулково иностранца пустили через границу. Он просидел в транзитной зоне больше суток

Иностранца, застрявшего в петербургском аэропорту Пулково, пустили через границу. Гражданин Армении провел в транзитной зоне более суток.

Мужчина прошел пограничный контроль во вторник вечером, 4 февраля. Стражи порядка объяснили, что мужчина застрял в аэропорту из-за техошибки сотрудников управления по вопросам миграции.

В результате, как сообщает «Фонтанка», он не смог сразу попасть в Россию, хотя суд еще в 2019 году снял запрет на его въезд.

Мужчина уже давно живет с семьей в Северной столице. Он трудоустроен и имеет регистрацию. Въезд в страну ему запретили из-за неправильной парковки и перехода улицы в неположенном месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что неизвестный вынес из офиса компании на Гражданском 2,1 млн рублей. Деньги находились в сейфе.