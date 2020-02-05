Из офиса клининговой компании на Гражданском вынесли 2,1 миллион

Из офиса клининговой компании на Гражданском вынесли 2,1 миллион
Деньги находились в сейфе. Фото: pixabay

В Калининском районе Северной столицы неизвестный обчистил офис клининговой компании.

Обо всем стало известно во вторник, 4 февраля. В отдел полиции обратилась 40-летняя женщина, финансовый директор компании. По ее словам, в период с 14 часов 30 января до 14:30 4 февраля неизвестный неустановленным способом проник в помещение офиса компании, расположенного на седьмом этаже здания, и забрал деньги из сейфа.

Как стало известно в gazeta.spb.ru, из офиса, расположенном в доме 131 по Гражданскому проспекту, было похищено 2,1 млн рублей.

Помещение офиса видеонаблюдением и сигнализацией не оборудовано. Правоохранители изъяли отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании жительницы Гатчины. Женщина подозревается в убийстве пенсионера.

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