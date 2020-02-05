Полицейские задержали пожилую жительницу Гатчины, подозреваемую в убийстве пенсионера

В Гатчинском районе Ленобласти задержали подозреваемую в убийстве пенсионера. Предполагалось, что мужчина скончался из-за проблем со здоровьем. Однако позже выяснилось, что его задушили.

Преступный инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Новоселов. В убийстве жителя подозревают пожилую женщину.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Причины конфликта, произошедшего между знакомыми, не сообщаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании бездомного, «минировавшего» метро. Мужчину поймали в «Макдональдсе».