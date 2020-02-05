В «Макдональдсе» задержали бездомного, «минировавшего» метро

В &#171;Макдональдсе&#187; задержали бездомного, &#171;минировавшего&#187; метро
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В Центральном районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который, по предварительным данным, неоднократно звонил в экстренные службы и сообщал о минированиях в городе.

Бездомного нашли в «Макдональдсе» на площади Александра Невского во вторник, 4 февраля. Как стало известно gazeta.spb.ru, предполагается, что бездомный «минировал» метро, торговые комплексы, кафе 26, 27, 28, 31 января, а также 1, 2, 3, 4 февраля.

Мужчину 26-летнего возраста задержали в 13:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который избил и ограбил школьника. В полицию обратился отец мальчика.

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