В «Макдональдсе» задержали бездомного, «минировавшего» метро

В Центральном районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который, по предварительным данным, неоднократно звонил в экстренные службы и сообщал о минированиях в городе.

Бездомного нашли в «Макдональдсе» на площади Александра Невского во вторник, 4 февраля. Как стало известно gazeta.spb.ru, предполагается, что бездомный «минировал» метро, торговые комплексы, кафе 26, 27, 28, 31 января, а также 1, 2, 3, 4 февраля.

Мужчину 26-летнего возраста задержали в 13:30.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который избил и ограбил школьника. В полицию обратился отец мальчика.